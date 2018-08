Bahn frei für den Busverkehr

Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr: Die Arbeiten auf dem Michel-Reineke-Platz sind noch ganz nicht beendet, aber als Busbahnhof der Stadt Daun kann er ab Samstag wieder genutzt werden.

Neue Zeiten brechen an für Busfahrer und Fahrgäste: Am Samstag läuft der Verkehr auf dem umgestalteten Michel-Reineke-Platz – zentraler Busbahnhof der Stadt Daun – an. Rechtzeitig vor dem Start ins neue Schuljahr am Montag und wie angekündigt vor dem Beginn der Laurentiuskirmes. Nun können sechs Busse auf den beiden neuen Fahrspuren gleichzeitig abgefertigt werden können.

Die beteiligten Firmen haben in den vergangenen Wochen richtig Gas gegeben, um den Termin einzuhalten. Auf das versprochene Mehr an Komfort werden sich die Fahrgäste noch etwas in Geduld üben müssen. Die Überdachung und das neue Informationssystem kommen kommt voraussichtlich im nächsten Monat.

Zudem stehen auch die Parkplätze wieder zur Verfügung, allerdings sind es deutlich weniger als bisher. Bis zum Start der Umbauarbeiten gab es auf dem Areal 60 Stellplätze, von denen gut die Hälfte wegfällt.

Auf der Wunschliste des Stadtrats steht auch eine behindertengerechte Toilette. Der Bauausschuss hat sich schon für einen Standort am Rand des Platzes entschieden, die erforderlichen Anschlüsse sind gelegt. Aber wann aus dem Wunsch Wirklichkeit wird, ist noch offen, denn die Finanzierung der geschätzten 50 000 bis 60 000 Euro ist nicht gesichert.

Um den zentralen Platz ein neues Gesicht zu geben, wird viel Geld investiert. Auf rund eine Million Euro belaufen sich die Kosten für die Umgestaltung, davon trägt die Stadt etwa 300 000 Euro.

In der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Daun geht man davon aus, dass die Bauarbeiten – unter anderem fehlt auch noch die Begrünung – im Oktober beendet sein werden.

Auch wenn noch einiges zu tun ist, zieht Stadtbürgermeister Martinn Robrecht schon eine positive Bilanz: „„Ich habe in meiner bisherigen Amtszeit selten eine Maßnahme erlebt, die so reibungslos vonstatten gegangen ist. Dafür gebührt allen Beteiligten große Anerkennung.“