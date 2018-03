Bauern und Jäger suchen nach Lösungen

(red) Zum Thema „Schäden in der Land- und Forstwirtschaft: Wie bekommen wir die Wildtierbestände in den Griff?“ laden die Kreisverbände Daun und Cochem-Zell des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland Nassau für Montag, 5. März, 19.30 Uhr, in die Lehwaldhalle in Darscheid ein. Schwerpunkt ist die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jägern. Die landwirtschaftlichen wie auch die forstwirtschaftlichen Schäden werden im Rahmen einer Podiumsdiskussion angesprochen. Probleme werden benannt, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten. Außerdem werden die Themen Rotwild und afrikanische Schweinepest erörtert. Alle Mitglieder und Interessierten sind zur Kreisbauernversammlung eingeladen. Weitere Informationen gibt es beim Kreisbauernverband Daun, Telefon 06592/962010 (Ansprechpartner: Peter Hutsch).