später lesen Verkehr Unfall: Wagen rutscht in Graben FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zwei Autos fuhren am Samstag, 17 Uhr, hintereinander die B410 von Dockweiler in Richtung Nerdlen. Auf diesem Streckenabschnitt kam es zu einem Auffahrunfall; der auffahrende Wagen rutschte anschließend in den Straßengraben. Eine Fahrzeugführerin erlitt hierbei leichte Verletzungen.