Vom Nutzen der Eifeler Vulkane

Bei einem Symposium der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft am 24. Februar in Mendig geht es um den Nutzen des Eifel-Vulkanismus, aber auch die Gefährdung, die durch und von Vulkanen ausgeht.

(red) Die Deutsche Vulkanologische Gesellschaft (DVG) mit Sitz in Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) veranstaltet am Samstag, 24. Februar, ab 10 Uhr in der Laacher-See-Halle ein weiteres wissenschaftliches Symposium zum Thema „Vom Nutzen der Vulkane“. Wissenschaftler und Industrievertreter werden aus ihren Forschungs- und Arbeitsgebieten neue Erkenntnisse und Denkanstöße präsentieren. Hochschulwissenschaftler werden in einem ersten Themenblock neue Erkenntnisse zur Herkunft und Zusammensetzung der Vulkangesteine und zum Vulkanismus vortragen. In weiteren Themenblöcken geht es um den Nutzen des Eifel-Vulkanismus, aber auch die Gefährdung, die durch und von Vulkanen ausgeht.