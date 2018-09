Bei Einsendungen auf das Urheberrecht achten

(lars) Die Medienwelt wird immer bunter, das Internet hat die Menge verfügbarer Informationen und damit auch die Zahl der Menschen, die jede einzelne Nachricht erreichen kann, vervielfacht.

Zugleich haben die neuen technischen Möglichkeiten dazu geführt, dass wir mit der Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Verwaltungen, Gemeinden oder auch losen Gruppen, die uns Bilder und Texte einfach per E-Mail zusenden, das lokale Geschehen auf den Lokalseiten im Trierischen Volksfreund in einer größeren Breite abbilden als je zuvor. Das wollen wir weiterhin tun. Mit der größeren Verbreitung wird auch der rechtliche Rahmen immer komplizierter. Denn Verwertungs- und Urheberrechte müssen geklärt sein. Deshalb bitten wir alle, die uns ab sofort Fotos zusenden, dass sie sicherstellen, dass sie die Rechte an den Bildern besitzen und sie damit auch an uns zu Veröffentlichung übertragen können.

Im Hinblick auf das Urheberrecht ist es wichtig, dass Sie uns für Bilder, die Sie uns zur Verfügung stellen, einen Fotografen benennen müssen.