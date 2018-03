(red) Das Heeresmusikkorps Koblenz gibt am Mittwoch, 11. April, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert in der Wehrbüschhalle (Schulstraße) in Daun. Mit seinem rund fünfzigköpfigen sinfonischen Blasorchester und den zahlreichen kleineren Besetzungen ist das Heeresmusikkorps Koblenz der musikalische Botschafter der Bundeswehr in der Region Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch weit darüber hinaus.