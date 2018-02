später lesen Wirtschaft Beratertag für Unternehmen Teilen

(red) Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH in Daun bietet am Donnerstag, 22. Februar, einen Website-Check Beratertag in Daun an. Ein Experte für Onlinemarketing beantwortet Fragen rund um das Thema Website. Der Berater bietet interessierten Unternehmen eine Website-Kurzanalyse, deckt dabei mögliche Schwachstellten auf und gibt praxisnahe Tipps, um die Onlinepräsenz erfolgreicher zu machen.