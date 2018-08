Berufe im Betrieb kennenlernen

(red) Mit einer Veranstaltungsreihe zum Thema „Migration und Ausbildung“ möchten die Akteure des Integrationskreises „Ausbildung“ im Landkreis Vulkaneifel junge Migranten bei der Integration in Praktika und Ausbildung unterstützen und ihnen Hilfe bei der Berufsorientierung geben.

Bei Besichtigungen regionaler Betriebe verschiedener Branchen erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Praxis. Dabei lernen sie Berufsbilder kennen, bekommen Informationen über die Ausbildung und können direkt Fragen an die Mitarbeiter vor Ort stellen. So soll eine bessere Berufsorientierung bereits vor Beginn eines Praktikums oder einer Ausbildung ermöglicht werden.

Migranten mit guten bis sehr guten Deutsch-Kenntnissen haben in diesem Monat die Möglichkeit, in Begleitung zwei Betriebe zu besichtigen: eine Baustelle der Firma HTI GmbH (Straßen- und Brückenbau) am 21. August und den Gerolsteiner Brunnen am 31. August.

Weitere Informationen: Andreas Reichert, Bildungskoordinator des Kreises, Telefon 06592/933-298 (E-Mail andreas.reichert@vulkaneifel.de) und bei Lena Marx, Projekt Integration Innovativ VG Gerolstein, Telefon 06591/13-136 (E-Mail lena.marx@gerolstein.de).