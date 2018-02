Die Dauner Polizei hat am Montag gegen 23.15 Uhr einen 22-Jährigen mit Alkohol am Steuer erwischt. Der Fahrer eines Kleinbusses fiel den Beamten im Kreisel in der Bahnhofstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Als die Polizisten ihn kontrollierten, bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.