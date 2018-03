Wie der Vater, so der Sohn

Schornsteinfegermeister Ernst Lenzen ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

(red) Zum Jahreswechsel hat der Bezirksschornsteinfegermeister Ernst Lenzen seine 26-jährige Tätigkeit beendet. Lenzen war seit 1. Juli 1991 zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister für den Kehrbezirk II, einer von sieben Bezirken im Landkreis Vulkaneifel. Zum Bezirk gehören die Ortsgemeinden Birresborn und Kalenborn sowie die Stadt Gerolstein mit den Stadtteilen Bewingen, Büscheich, Hinterhausen, Lissingen, Müllenborn und Roth.

Mit Sachverstand und Herzblut habe Ernst Lenzen seine Arbeit verrichtet, hieß es bei der Verabschiedung im Kreishaus in Daun. Lenzen bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und bei seinen 2500 Kunden im Bezirk. Das Handwerk habe schon in seinen Genen gelegen, auch sein Vater sei bereits Schornsteinfeger gewesen und daher sei er froh, sein Lebenswerk an einen würdigen Nachfolger abzugeben. Der heißt Frank Dehren, früher Mitarbeiter von Ernst Lenzen, zuvor zuständig für einen Kehrbezirk im Kreis Bernkastel-Wittlich (der TV berichtete). In der Vergangenheit habe er von Bayern bis Württemberg schon viele Kehrbezirke kennengelernt, doch nun sei er da, wo er hin wolle – in der Heimat, sagte Dehren.

Landrat Heinz-Peter Thiel überreichte dem bisherigen Bezirksschornsteinfeger Ernst Lenzen seine Entlassungsurkunde und gratulierte Dehren zu dessen neuen Wirkungsbereich.