später lesen Kolumne Biotüte, wir kommen! FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Twittern

Teilen



Nee, was sind wir doch Hinterwäldler, wir Menschen in der Vulkaneifel. Seit 20 Jahren tragen wir das schwere Joch der „rot-grünen Madentonne“ (O-Ton Michel Billen), derweil in den Hightech-Schmieden dieser Welt eine nobelpreiswürdige, alternativlose Alternative entstanden ist, die nun unsere Schwestern und Brüder im Rest der Region nutzen dürfen.