Brand in Kindergarten

(red) Eine Erzieherin hat am Mittwochnachmittag ein Feuer im Kindergarten Gillenfeld (Kreis Vulkaneifel) gelöscht. In der Ecke eines Gruppenraumes waren gegen 17 Uhr eine Papierrolle und eine Kunststoffkiste in Brand geraten. Mit einem Feuerlöscher verhinderte die Erzieherin, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Es blieb bei einem geringen Sachschaden. Eine Reinigungskraft hatte die Flammen und den Qualm in dem Gruppenraum im Obergeschoss bemerkt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen befanden. Zudem hatten die Rauchmelder Signale gegeben.Die Freiwillige Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, die Brandursache ist noch ungeklärt.