Aufwertung für den beliebten Vulkanerlebnispfad

Brückenschlag über den Alfbach bei Strohn vollzogen: Das Bauwerk ist zusammen mit dem neu gestalteten Platz vor der Lavawand eingeweiht worden.

(lyv) Bei Spaziergängern und Touristen beliebt ist das Tal der Strohner Schweiz sowie der Vulkanerlebnispfad, der sich vom Ort aus vorbei an Lavabombe, Lavawand bis hin zum Ortsteil Sprink zieht.

Durch das Tal fließt der Alfbach, über den man nun über eine neue Brücke kommt. Die alte musste abgerissen werden, denn „sie war mehr als 30 Jahre alt und wurde vom TÜV als nicht mehr sicher befunden“, sagt Ortsbürgermeister Heinz Martin.

Eineinhalb Jahre fehlte eine Bachüberquerung, es habe Verzögerungen beim Bau der neuen Brücke gegeben, sagt Martin. Das ist Geschichte, das neue Bauwerk ist im Rahmen des Strohner Backfests eingeweiht worden.

In leichter Windung passt sich die Brücke der markanten Landschaft im Naturschutzgebiet an. „Eine Metallbrücke kam nicht in Frage“, sagt Martin, „Holz fügt sich sehr gut in die Naturlandschaft ein“. Damit das Gebälk nun nicht so schnell fault, sind zwischen den Holzschichten Plastikteile eingebettet worden. Und vom Betonfundament ist nichts mehr zu sehen, das wird von typischem Lavagestein bedeckt.

„Die Gäste finden die Brücke toll“, freut sich Martin. Der Bau der gesamten Konstruktion kostet die Gemeinde 30 000 Euro, Zuschüsse wurden keine beantragt. Um den Vulkanerlebnispfad noch attraktiver zu gestalten wurde auch die auf dem Weg liegende Lavawand mit den verschiedenen Gesteinsschichten noch weiter frei gelegt und eine Ruheoase errichtet. Dazu riss man erst einmal eine Schutzhütte ab und entfernte Hecken und Gestrüpp. Dort sprießen schon die Gräser der neu angelegten Wiesenfläche. Auf den Holzsitzgelegenheiten können Naturfreunde in aller Ruhe die Wand auf sich wirken lassen. Und wer nicht so gut zu Fuß ist, kann auch dort parken.

FOTO: TV / Karl-Heinz Krämer