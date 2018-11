später lesen BUCH Buchausstellung im Jugendheim Teilen

(red) Die katholische Öffentliche Bücherei St. Nikolaus lädt zur großen Buchausstellung im Jugendheim an der Dauner Nikolauskirche ein. Sie ist geöffnet am Sonntag, 11. November, von 14 bis 19 Uhr, und am Montag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr.