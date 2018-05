Bürger wirken mit bei der Erstellung des Konzepts

Was tun, damit es durch die nächsten Unwetter weniger Schäden gibt: Dreiser und Brücker machen Vorschläge.

(red) Im Haus Vulkania in Dreis-Brück hat es den ersten Workshop zum Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde Daun (VG) gegeben. Rund 40 Bürger waren gekommen, um gemeinsam mit Ortsbürgermeister Michael Jax und dem bearbeitenden Planungsbüro die Hochwasserproblematik in der Gemeinde zu erfassen und, daraus abgeleitet, zusammenzutragen, an welchen Stellen Maßnahmen zur Verbesserung notwendig sind. Volker Thesen vom Planungsbüro Hömme aus Pölich stellte den Projekthintergrund vor und welche Ziele mit der Aufstellung des Hochwasserschutzkonzepts verbunden sind.

Anfang Juni 2016 war an mehreren Tagen Starkregen über beiden Ortsteilen niedergegangen und hatte zu Überschwemmungen geführt. An vier moderierten Gruppentischen, je zwei für die Ortsteile Dreis und Brück, wurden die Entstehungsgebiete der Sturzfluten, die Fließwege des Wassers aus dem Außengebiet in die Ortslagen sowie die überschwemmten Flächen nachgezeichnet.

Engstellen und neuralgische Punkte wurden markiert, und es wurde überlegt, welche Möglichkeiten es geben könnte, um das in den Ortskernen zusammenkommende Wasser - in Dreis etwa aus Ahbach, Angersbach, Feuerbach und Brückerbach, in Brück aus dem kesselförmigen Außengebiet aus dem Ort abführen zu können. Weitere Themen waren auch die private Hochwasservorsorge, der persönliche Objektschutz, der Umgang mit Lagerungen am Gewässer durch die direkten Anlieger sowie die Warnung der Bevölkerung, die Ausstattung der Feuerwehr und die Organisation der Einsatzabläufe.

Der nächste Workshop zum Hochwasserschutzkonzept findet am Montag, 28. Mai, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Sarmersbach statt. Eingeladen dazu sind alle Einwohner der Ortsgemeinden Kradenbach, Nerdlen und Sarmersbach. Das Planungsbüro bittet zur Vorbereitung des Workshops um vorherige Anmeldung per Telefon unter 06507/99 88 3-0, per Mail an info@vgdaun.hochwasserschutz-konzept.de oder an Planungsbüro Hömme, Römerstraße 1, 54340 Pölich.

Mehr unter vgdaun.hochwasserschutz-konzept.de.