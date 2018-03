Café Asyl ist ab Montag wieder geöffnet

(red) Das Café Asyl in Daun ist ab Montag, 8. Januar , wieder geöffnet. Um 14:30 Uhr werden seine Türen für alle Helfer, Flüchtlinge und Menschen, die hier ihre neue Heimat gefunden haben, wieder geöffnet. Von 15 bis 16 Uhr bietet Werner Schättgen einen Einsteigersprachkurs an. Am Dienstag, 9. Januar, ist um 12.30 Uhr gemeinsames Kochen im evangelischen Gemeindehaus (Teilnahme im Café Asyl oder bei Ralf Wagner-Nowak anmelden). Ab Samstag, 13.Januar, 10 Uhr, beginnt wieder der Sprachkurs mit Lena Marx im Café Asyl (Bücher werden gestellt). Dieser kostenlose Kurs ist für Flüchtlinge aus allen Ländern. Einmal wöchentlich findet im Haus der Jugend, dessen Träger die Arbeitsgemeinschaft (AG) Jugend ist, das Café Asyl statt.