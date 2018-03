CDU-Senioren besuchen Europaparlament in Straßburg

(red) Die Senioren-Union des Landkreises Vulkaneifel hat eine Fahrt nach Straßburg unternommen. Unter Leitung des Kreisvorsitzenden Helmut Klassmann wurden der Weihnachtsmarkt in Straßburg, das Europaparlament und der Weihnachtsmarkt in Gengenbach im Schwarzwald besucht. Die Reisegruppe wurde im Europaparlament vom Abgeordneten Werner Langen begrüßt. Der CDU-Politiker gab den Senioren einen Einblick in die Arbeit des Parlaments. Während der Teilnahme an einer Sitzung des Europaparlaments wurde über den Brexit diskutiert. Die Senioren-Union hat im Jahr 2017 neben dieser Fahrt auch eine Fahrt nach Mainz zum Landtag und Südwestrundfunk sowie eine Fahrt nach Vianden und Bastogne durchgeführt. Im Jahr 2018 stehen neben einer Fahrt an den Comer See der Besuch des Saarländischen Landtags und eine Fahrt nach Köln zu den Fordwerken an. ⇥Foto: Marc Dossmann