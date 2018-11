Damit Arbeitgeber Fachkräfte finden

Es ist für Unternehmen essentiell, gute Fachkräfte zu finden. Doch das wird immer schwieriger. Daher hat es sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel zum Ziel gesetzt, die Arbeitgeber im Kreis Vulkaneifel branchenübergreifend dabei zu unterstützen – mit einer kostenfreien Seminarreihe.

Im Seminar „Die moderne Stellenanzeige von A bis Z“ am 19. November, von 13 bis 17 Uhr, im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Daun in Nerdlen, lernen die Teilnehmer, worauf sie bei einer guten Anzeige achten sollen und welche neuen technischen Lösungen es gibt.

Im Seminar „Die Karriereseite – Bewerber gewinnen“ am 3. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, im TGZ geht es darum, dem Bewerber auf einen Blick zu zeigen, welche Möglichkeiten ihm das Unternehmen bietet.

Im Seminar „Erfolgreiche Recruiting-Kanäle trotz Fachkräftemangel“ am 16. Januar 2019, von 13 bis 17 Uhr, im TGZ Daun in Nerdlen steht die Frage im Mittelpunkt, auf welchem Weg und welchen Internetplattformen der Unternehmer am besten an geeignete Fachkräfte kommt.