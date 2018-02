später lesen Beruf Minijob muss keine Sackgasse sein Teilen

(red) In der Region Trier arbeiten mehr als 56 000 Menschen in geringfügiger Beschäftigung, über 60 Prozent davon sind Frauen. Minijobs haben jedoch gegenüber sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen zahlreiche Nachteile hinsichtlich Verdienstmöglichkeiten, Versicherungs- und Rentenleistungen. Die regionale Wirtschaftslage mit hoher Beschäftigung und niedriger Arbeitslosigkeit bietet ideale Voraussetzungen, um diese Arbeitsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen – insbesondere in so genannte Midijobs – umzuwandeln. Das Wissen über die unterschiedlichen Beschäftigungsformen ist jedoch sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Unternehmen recht gering.