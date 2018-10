Damit der Schritt in die Selbstständigkeit gelingt

„Aller Anfang ist schwer“: Das gilt besonders für diejenigen, die eine Firma gründen möchten. Die Initiative „Gründen auf dem Land“ möchte mit ihren kostenfreien Angeboten Interessierte beim Einstieg in die Selbstständigkeit unterstützen.

Am 16. und 17. November gibt es dazu mehrere Veranstaltungen.

Am Freitag, 16. November, veranstaltet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel daher einen Gründungsberatungs-Parcours in den WFG-Geschäftsräumen in Daun. Dabei stehen Experten aus den Bereichen Steuerberatung, Existenzgründungsberatung, Marketing und Versicherungen in persönlichen Einzelgesprächen von je 30 Minuten den Interessierten zur Verfügung.

Am Samstag, 17. November, beginnt der Vormittag im Technolgie- und Gründerzentrum in Nerdlen mit zwei Vorträgen. Nachmittags startet eine Tour zu erfolgreichen Gründern und Nachfolgern in der Region, die ihre Geschichte erläutern und Einblicke in ihren Betrieb geben werden. Einer davon ist Frank Daniels von der Schreinerei Daniels in Bodenbach.

Wer an den durch regionale Sponsoren und dem Land unterstützten und somit kostenfreien Veranstaltungen teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum 12. November anzumelden bei: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel, Christina Kirst, Telefon 06592/933200, Mail: christina.kirst@vulkaneifel.de