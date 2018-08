Christoph Krause referiert über die Digitalisierung.

(red) Beim Themen-Treff der Initiative „Gründen auf dem Land“ am Donnerstag, 6. September, dreht sich alles um das „Wirtschaftswunder Digitalisierung“. Die Veranstaltung im Rahmen der Initiative „Gründen auf dem Land“ findet ab 18.30 Uhr im Gründerzentrum in Wiesbaum statt. Christoph Krause (Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk) spricht an diesem Abend zum Thema „Das Internet der Dinge. Chance oder Bedrohung?“ Bereits 2020 werden über 50 Milliarden Produkte miteinander vernetzt sein und ihre Daten weitergeben. Schon heute sind intelligente Heizungsthermostate, Brandmelder, Türklingeln oder Fenster mit Plattformen verbunden und bieten neue digitale Services. In den kommenden Jahren wird diese Technologie in die Produkte des Mittelstandes und des Handwerks Einzug erhalten. Doch was heißt dies für heutige Geschäftsmodelle? Welche Weichen muss der Unternehmer stellen? Welche Chancen schlummern in welcher Branche? Christoph Krause wird Werkzeuge für die digitale Transformation an die Hand geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu richten. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird bis zum 31. August gebeten unter Telefon 06592/933-200.