Gymnasium stellt sich vor

Zum Tag der offenen Tür lädt das Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun am Samstag, 13. Januar, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr ein.

Ein Besuch bietet die Gelegenheit, sich vor Ort über das Unterrichts- und Bildungsangebot am Gymnasium zu informieren. Es besteht die Möglichkeit, am Schnupperunterricht in den Fächern der Klassenstufe 5 teilzunehmen, naturwissenschaftliche Experimente zu erleben, Projekte und Arbeitsgemeinschaften der Schule kennenzulernen, Theater- oder Musikproben zu besuchen und sich über das Schulprofil sowie pädagogische Konzepte zu informieren.

Der Tag der offenen Tür beginnt um 9.30 Uhr mit der Begrüßung und einigen Erläuterungen zur Organisation in der Aula. Hier können sich Gäste zu einzelnen Unterrichtsstunden anmelden.

In den folgenden Wochen bietet das Geschwister-Scholl-Gymnasium Eltern individuelle Beratungsgespräche mit der Leiterin der Orientierungsstufe an.

Terminabsprache über das Sekretariat, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und montags, mittwochs und donnerstags zusätzlich von 14 Uhr bis 16 Uhr, unter Telefon 06592/173010. Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen erfolgen in der Zeit von 15. Februar bis 28. Februar.