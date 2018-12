später lesen Infrastruktur Anfeindungen? Hebamme spürt viel Unterstützung Teilen

Hebamme Gundula Jaskowsky, selbst Mitarbeiterin des Krankenhauses Daun, widerspricht dem Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung Tom May, der sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt, von Anfeindungen gesprochen sowie Fairness im Umgang mit den Mitarbeitern gefordert hatte.