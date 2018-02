Der Dauner Unternehmer Peter Lepper hat mitgeteilt, dass er sein privates Vermögen über 220 Millionen Euro in eine eigene Stiftung überführt hat.

(mh) „Davon werden pro Jahr zwischen fünf und zehn Millionen den Einrichtungen und Menschen im Landkreis Vulkan­eifel zugutekommen“, kündigte er beim Neujahrsempfang in Daun an. Lepper ist Geschäftsführender Gesellschafter der TechniRopa Holding GmbH mit 16 Firmen (unter anderem Technisat), die an 13 Standorten in Deutschland, Europa und Asien rund 1600 Mitarbeiter beschäftigt und in Daun ihre Zentrale hat.