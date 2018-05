später lesen Natur Gillenfelder laden zur Wanderung ein Teilen

(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld lädt zur „Donnerstagswanderung“ am 17. Mai ein. Treffpunkt dazu ist um 14 Uhr am alten Backhaus in Gillenfeld, in der Holzmaarstraße. Nicht unmittelbar um Gillenfeld, dafür jedoch auf unbekannten und verschwiegenen Pfaden führt Wanderführer Günter Schenk die Teilnehmer der Wanderung durch die frühlingshafte Natur. Die Strecke ist etwa sieben Kilometer lang und dauert zwei bis drei Stunden. Eine spätere Einkehr ist vorgesehen, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.