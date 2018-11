Ein Auto ist wieder der Hauptgewinn

Der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun startet am ersten Adventswochenende sein beliebtes Weihnachtsgewinnspiel.

Welche Stadt ähnlicher Größe kann schon damit werben, dass Jahr für Jahr ein Auto verlost werde: In Daun ist das bereits seit vielen Jahren möglich. Der Gewerbe- und Verkehrsverein (GVV) Daun hat das Weihnachtsgewinnspiel, bei dem immer ein Auto der Hauptpreis ist, 2007 aus der Taufe gehoben. Seit dem Start sind Wagen im Wert von deutlich über 100 000 Euro verlost worden.

An diese besondere Tradition knüpft der GVV auch 2018 mit der 13. Auflage des Weihnachtsgewinnspiels an. In diesem Jahr ist ein Hyundai i10 der Hauptpreis. Das Fahrzeug im Wert von rund 13 500 Euro ist vergangene Woche von Horst Blankenheim vom Autohaus Blankenheim in Daun-Waldkönigen an die GVV-Vorsitzende Stefanie Mayer-Augarde und GVV--Geschäftsführer Wolfgang von Wendt übergeben worden.

Das Weihnachtsgewinnspiel erfreut sich großer Beliebtheit. Viele Leute gehen in der Adventszeit in die Geschäfte der Kreisstadt, um an möglichst viele Lose zu kommen. Der Effekt, den sich der GVV mit der Einführung des Gewinnspiels erhofft hat.

Wer sich den Wagen anschauen will, hat dazu in den kommenden Wochen an mehreren Stellen die Gelegenheit: am Edeka in der Trierer Straße, am Hit-Markt in der Mehrener Straße, am Rewe-Markt in Pützborn, auf dem Vorplatz der Post und vor dem Forum.

Wie funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel? Finanziert wird das Auto von den Mitgliedsbetrieben des Vereins. Die an die 70 teilnehmenden Händler kaufen die Lose beim GVV und verschenken sie an ihre Kunden. Rund 160 000 Lose werden so unter die Leute gebracht, nben dem Hyundai gibt es noch viele weitere Preise zu gewinnen.

Startschuss für das Gewinnspiel ist das erste Adventswochenende. Spannend wird es wieder am Dienstag, 8. Januar. Dann wird ab 19 Uhr im vermutlich wieder proppenvollen Forum Daun der Gewinner des Neuwagens ermittelt.