später lesen Kommunalpolitik Kreis finanziert neue Stelle für die Gesundheitsvorsorge FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Die weiter boomende Wirtschaft macht es möglich: Der Kreistag Vulkaneifel beschließt zum dritten Mal in Folge einen Haushalt mit einem Überschuss. Allerdings ist in den schlechten Zeiten ein enormer Berg an Schulden aufgetürmt werden, dessen Abbau mehrere Jahrzehnte dauern würde.