Erfolgsverwöhntes Schalkenmehren

(sts) Es ist gerade erst ein paar Tage her, als die Schalkenmehrener erfahren haben, dass sie beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Gold geholt haben. Aber damit nicht genug der Erfolge: Der im Rahmen des Wettbewerbs ausgelobte Sonderpreis für Innenentwicklung geht ebenfalls an den 630-Einwohner-Ort, wie das Innenministerium in Mainz am Donnerstag verkündet hat.