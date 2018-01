Männerballett, Garden und Büttenredner rocken die Narrhalla

Die Beuelspatzen haben in Kirchweiler einen gelungenen Karnevalsauftakt auf die Beine gestellt und das Publikum begeistert.

(red) Die Beuelspatzen haben mit 160 Gästen, Helfern und Akteuren auf der Bühne im Kirchweilerer Gemeindehaus zünftig Karneval gefeiert. Sitzungspräsident Tobias Steffes und sein Stellvertreter Christoph Berlingen begrüßten die Narrenschar. Auftakt der Sitzung war natürlich traditionell der Gardetanz der Kirchweilerer Funkengarde.

Um dem Wetter in der Eifel ein wenig zu entfliehen, flogen Hannah Kaspers und Lina Stein dann nach Mallorca.

Wieder in Kirchweiler angekommen, ging es los mit „Dem Familienalltag“ (Nicole Cash, Lisa Adams, Andrea Berlingen).

Nach so viel Stress brauchte es nochmal ein bisschen Bewegung mit der Funkengarde Addicted aus Lissendorf (Sofia Eimermacher, Vanessa Hermes, Kirsten Dederichs, Leonie Metzger, Julia Weber, Pia Appelhans, Natalie Thiel, Nadine Klinkhammer, Susanne Krump, Sarah Gerhertz).

Natürlich ist der Karnevalsverein über jeden Beitrag erfreut, und somit freute man sich über Olga (Lena Adams-Koch) aus Russland, die aus ihrem Leben als Milliardärs Gattin erzählte.

Anschließend haben sich mal wieder die Losverkäufer von Hinterweiler (Janek Jakobs, Niklas Stein) auf den Weg gemacht.

Wie auch im letzten Jahr wurden keine Kosten und Mühen gescheut und die Cantina Band (Sebastian Koch, Jens Pfeiffer, Jens Görgen, Johannes Pauls, Tobias Hammes) gab ihr Bestes auf der Bühne mit ihrem ganz besonderen Klavierspiel. Die Zwei aus Kirchweiler (Tineke Jakobs, Karl Heinz Jakobs) hatten einigen Klatsch und Tratsch zu berichten.

Anschließend heizte das Tanzpaar Alina Klasen und Marcel Hasenstab dem Publikum noch einmal richtig ein.

Traditionell wie schon seit 27 Jahren, begrüßte man auch wieder den Hinterweiler Langenhofsender, kurz HLS (Werner Steffes). Dieser berichtet über das Dorfgeschehen in den Gemeinden Kirchweiler und Hinterweiler seit der letzten Ausstrahlung. Nachdem die Lachmuskeln sehr strapaziert worden waren, folgt eine Tanzeinlage. Das Männerballett Next Generation ( Janek Jakobs, Tobias Marx, Niklas Stein, Kim Arens, Julian Hürtgen, Sebastian Theisen) zeigte, dass auch Männer in der Lage sind sich auf der Bühne ganz gut zu bewegen. Sie stachen durch ihre vielseitigen Outfits heraus. Zu guter Letzt folgte ein Showtanz, „Back to Dance“, bei dem viele verschiedene Tänze der letzten Jahre in einem Tanz mit verschiedenen Themen aufgeführt wurden (Michelle Stein, Hannah Kaspers, Angela Pauls, Marilena Marx, Elena Schneider, Carina Schneider, Christin Waldorf, Jessica Weber, Lina Stein).

Zum Finale kamen wieder alle Aktiven auf die Bühne, um das Lied der Kirchweilerer Beuelspatzen zu singen, womit dann auch die Kappensitzung offiziell beendet wird. Im Anschluss wurde noch bis in die Morgenstunden gemeinsam gefeiert.

Mitwirkende: Elferrat: Franz-Peter Zell, Pedi Hilgers, Jens Görgen, Jens Pfeiffer, Phillip Monteiro, Dominik Steffes, Werner Steffes, Nils Görgen, Sebastian Koch, Tobias Steffes, Christoph Berlingen, Funkengarde: Lara Wünnenberg, Lena Arends, Mara Görgen, Kim Bökenkröger, Viktoria Grotte und Anna Grotte).