Die Eifelindianer sind los!

(red) In den vergangenen Sommerferien ertönte Indianergesang rund um die Hütte und Wälder des Eifelvereins in der „Alte Darscheider Straße“ in Daun. In den letzten zwei Wochen der Sommerferien bot das FamilienForum Vulkaneifel, im Auftrag des Kreisjugendamtes Vulkaneifel, werktags eine Ferienbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an.