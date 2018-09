später lesen Kultur Dreiklang aus Musik, Malerei und Literatur Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die katholische Kirchengemeinde Daun hat im August die Veranstaltungsreihe „Vier-Jahreszeiten-Matinee“ gestartet. Nach einem guten Start der neuen Reihe steht am Samstag, 15. September, um 11.30 Uhr in der Nikolaus-Kirche in Daun der Herbst im Mittelpunkt.