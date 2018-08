Die Kirche vor Ort neu entdecken

(red) Im Rahmen des Umsetzungsprozesses der Trierer Bistums-Synode hat Bischof Stephan Ackermann eine sogenannte „Erkundungsphase“ eingeleitet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Menschen vor Ort leben, was ihnen dort wichtig ist und welchen Beitrag die Kirche dazu leisten kann.

Menschen, die Interessen daran haben, bei dieser Erkundungsphase vor Ort aktiv mitzuwirken, sind zu Rendezvous-Veranstaltungen in der Pfarrei der Zukunft eingeladen. Bei dieser Veranstaltung soll vorgestellt werden, was unter Erkundung zu verstehen ist. Es soll ganz praktisch miteinander ausprobiert werden, wie das gehen kann und wie sich Menschen vor Ort aktiv beteiligen können. Das Rendezvous in der Kreisstadt findet am Dienstag, 21. August, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Forum in Daun statt.

Interessierte können sich bis zum 17. August anmelden. Unter www.daun.erkundung.info befindet sich ein entsprechender Anmeldelink. Wem eine elektronische Anmeldung nicht möglich ist, der wendet sich an das Synodenbüro in Trier, Telefon 0651/7105623.