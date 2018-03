(red) Die Mitgliederversammlung und der Neujahrsempfang des VdK-Ortsverbands Kelberg finden am Sonntag, 4. Februar, ab 9 Uhr in der St.-Martin-Gastronomie in Ulmen statt. Zum Empfang sind alle VdK-Mitglieder mit Partnern eingeladen. Wer am gemeinsamen Frühstück und anschließenden Mittagessen teilnehmen will, kann sich bis zum 27. Januar, bei Willi Scheid, Telefon 02692/1479, anmelden.