(red) Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen, sozialer Phobie, Angst und Panik trifft sich immer freitags um 17.30 Uhr in der Klinik am Rosenberg in Daun statt. Kontaktaufnahme ist unter Telefon 01522-5897748 (gerne Whatsapp oder SMS) oder der Mailadresse shg-vulkaneifel@gmx.de möglich