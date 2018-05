(red) Die Schützenbruderschaft Wallenborn feiert am Wochenende ihr Schützenfest. Los geht es am Samstag, 19. Mai, mit der Eröffnung des Bierpavillons um 19 Uhr. Am Pfingstsonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Messe mit der Krönung der Majestäten. Um 14 Uhr startet der Schützenumzug, ab 20 Uhr ist Tanz mit der Uessbach-Combo angesagt.