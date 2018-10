Die Verkehrswacht Vulkaneifel veranstaltet mit der Polizei einen Verkehrssicherheitstag für ältere Bürger

Autofahren bedeutet für jeden in der heutigen Zeit mobil und unabhängig zu sein. Das ist besonders für ältere Menschen wichtig, denn nur wer noch mobil ist, kann im Alter soziale Kontakte pflegen und sich weiterhin selbst versorgen.

Wer selbst einsieht, dass die körperliche Leistungsfähigkeit im Alter nachlässt und sein Fahrverhalten darauf einstellt, fährt auch sicher. Zu diesem Zweck veranstaltet die Verkehrswacht Vulkaneifel in Zusammenarbeit mit der Polizei Daun erneut einen Verkehrssicherheitstag für Senioren ab 65 Jahren.

Die gemeinsame Veranstaltung findet am Samstag, 10. November, von 9 Uhr bis gegen 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule in Daun (Schulstraße) statt.

Es wird gebeten, zu dieser Veranstaltung mit dem eigenen Auto zu kommen, um gemeinsam mit einem Fahrlehrer den Straßenverkehr in Daun und Umgebung zu erkunden und sich dabei selbst zu überprüfen. Außer praktischen Fahrübungen werden auch verschiedene Vorträge angeboten.

Für einen geringen Obolus wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, da es nur eine geringe Anzahl von Teilnehmerplätzen gibt.

Ansprechpartnerin ist Natascha Raab-Sauer, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260 oder 06592/962642, Email: pidaun.jvs@polizei.rlp.de