(red) Im diesem Jahr veranstaltet die Kreisbibliothek in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Daun wieder eine Vortragsreihe mit der Literaturwissenschaftlerin Caroline Rezazada. Die Referentin taucht in die Welt der griechischen Sagen ein.

Der zweite Vortrag befasst sich mit Troja. Unzählige Geschichten ranken sich darum. Allerhand Helden und Götter hatten hier ihre Hände im Spiel. Der Vortrag findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr in der Kreisbibliothek in Daun statt.

Die Gebühren für den Vortrag betragen fünf Euro für Erwachsene, Schüler zahlen drei Euro. Anmeldungen sind telefonisch unter 06592/933423 oder per E-Mail

(kreisbibliothek-daun@vulkaneifel.de) möglich.