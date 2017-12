später lesen Diebstahl Diebe stehlen Fahrrad und Kinderwagen FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben am Freitag, 22. Dezember, zwischen 10 und 14 Uhr in Rockeskyll in der Dorfstraße mehrere Gegenstände aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Die Diebe entwendeten ein Fahrrad der Marke Cube, einen Uvex Fahrradhelm, einen Fuxtec Freischneider, einen Kinderwagen der Marke Mutsy, einen Kärcher Hochdruckreiniger sowie ein VW-Kinderlaufrad.