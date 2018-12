später lesen Gesundheitswesen Ministerpräsidentin Dreyer bringt finanzielle Hilfe ins Spiel Teilen

Die bevorstehende Schließung der Geburtshilfe in Daun ist zwar in der Art und Weise ungewöhnlich, doch alles andere als ein seltenes Phänomen im ländlichen Raum. Seit 2008 wurden bereits 18 Geburtsstationen vom Träger geschlossen: zum Beispiel in Gerolstein, Prüm, Adenau oder Traben-Trarbach.