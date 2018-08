später lesen Freizeit Donnerstags rund um Gillenfeld Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld, bietet für Donnerstag, 9. August, eine Wanderung rund um Gillenfeld an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Backhaus in Gillenfeld, in der Holzmaarstraße.