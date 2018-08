(red) Der Musikverein und der Handwerkerverein Üdersdorf feiern ihre Jubiläen. Der Handwerkerverein feiert 110-jähriges Bestehen, der Musikverein wird 60. Jahre alt. Motto der Festes ist: 170 Jahre Vereinstradition“.

Am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August, wird ein buntes Programm in der Mehrzweckhalle geboten. Am Wochenende 25./26. August begeht die Kirchen- und Ortsgemeinde Üdersdorf ihre Dorfkirmes.

⇥Foto: Veranstalter