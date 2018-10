Fachlich wie menschlich ein Gewinn

Andreas Leffler ist neuer Chefarzt der Chirurgie im Krankenhaus Gerolstein.

(red) Der Neue ist eigentlich ein alter Bekannter. Denn die Marienhaus Unternehmensgruppe, ein kirchliches Gesundheitsunternehmen, das neben Krankenhäuser Alten- und Pflegeheime, Hospize und Bildungseinrichtungen betreibt, kennt er bereits aus seiner Tätigkeit für die Krankenhäusern in Adenau und Bendorf. Und so begrüßte ihn Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer auch mit den Worten: „Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Dr. Leffler!“

Anfang Juli hat Leffler als Chefarzt die Leitung der Chirurgie im St. Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein übernommen, Mitte Oktober wurde der 47-Jährige feierlich in sein Amt eingeführt. In den ersten drei Monaten, erklärte Merschbächer, habe Leffler gezeigt, dass er nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein Gewinn für das Krankenhaus sei. „Sie gehen auf die Menschen zu, nehmen die Patienten mit ihren Sorgen und Ängsten ernst und haben auch für Ihre Mitarbeiter stets ein freundliches Wort und ein offenes Ohr.“ Merschbächer dankte in seiner Ansprache dem Team der Chirurgie, das die Monate der Vakanz mit großem Engagement hervorragend überbrückt habe.

Leffler, der zuletzt Leitender Oberarzt der Abteilung für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach war, ist so etwas wie ein chirurgischer Generalist. In Gerolstein bietet er seinen Patienten die chirurgische Grund- und Regelversorgung.

Das umfasst die Allgemein- und die Unfallchirurgie sowie die Endoprothetik von Hüfte, Knie und Schulter und die rekonstruktive Schulter- und Kniechirurgie. Darüber hinaus liegt ihm ein Thema besonders am Herzen, nämlich die Alterstraumatologie. Leffler steht auf dem Standpunkt, dass es nicht reicht, beispielsweise nur den Oberschenkelhalsbruch zu operieren. In seinen Augen braucht der ältere Patient in der Regel eine ganzheitliche Versorgung und Betreuung. Eine Sichtweise, die laut Merschbächer „voll und ganz unserem Ansatz als christlichem Träger entspricht“.