später lesen Üxheim-Niederehe Drei Menschen werden bei Unfall leicht verletzt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zwei Autofahrer und eine Beifahrerin sind am Donnerstag um 10.24 Uhr bei einem Unfall in Üxheim-Niederehe an der Kreuzung Loogher Straße/Nohner Straße leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 55-Jähriger an der Kreuzung von der Loogher Straße geradeaus in Richtung Üxheim fahren und übersah dabei ein Auto, das auf der Nohner Straße in Richtung Kerpen unterwegs war und Vorfahrt hatte.