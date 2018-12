Drei Unfallfluchten an einem Wochenende

Im ersten Fall beschädigte und der Fahrer eines kleinen Lastwagens oder eines Autos am Samstag zwischen 8 und 18.30 Uhr im Wiesbaumer Industriegebiet einen auf einem Parkplatz einen abgestellten Wagen am Heck.

Dabei wurde dessen Stoßstange erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Im zweiten Fall wurde ein Audi, der am Rand der Gerolsteiner Hauptstraße geparkt war, am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr – vermutlich beim Zurücksetzen – an der Fahrertür beschädigt. Sachschaden laut Polizei: rund 1000 Euro.

Im dritten Fall flüchtete der Fahrer eines gelben Kastenwagens mit BN-Kennzeichen am Samstag gegen 8.10 Uhr vom Tankstellengelände in der Mehrener Straße in Daun.

Zuvor war er, nachdem er das Tanken beendet hatte, gegen die Frontstoßstange eines Ford geprallt, der an der gegenüberliegenden Tanksäule betankt wurde.

Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon: 06592/96260 zu richten.