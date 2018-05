Dschungelbuch, weißes Rössl und Terror

Die Burgfestspiele Mayen bieten ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene.

Die Mayener Burgfestspiel-Saison 2018 begeistert mit einem vielfältigen Programm: Für die Kinder steht „Das Dschungelbuch“ auf dem Programm, ein absoluter Liebling für Kinder und Erwachsene, der in keinem Kinderzimmer wegzudenken ist. Erzählt wird die abenteuerliche Geschichte des kleinen Mogli, der als Menschenkind von den Wölfen im Dschungel aufgezogen wird. Als jedoch der gefährliche Tiger Shir Kahn in den Dschungel kommt, soll Mogli zu den Menschen zurückgebracht werden. Und so beginnt eine abenteuerliche und spannende Reise durch den Dschungel, wo der kleine Junge Bekanntschaft mit ebenso liebenswürdigen wie hinterlistigen Tieren macht. Diese wunderbare Geschichte über Freundschaft, Mut und den richtigen Platz im Leben wird mit Musik und hinreißenden Einfällen erzählt.

Auch das Kultstück „Im weißen Rössl“ feiert Premiere. Das seit Jahren beliebte Singspiel wird mit Live-Band über die Bühne fegen und mit unvergessenen Ohrwürmern, viel Witz und Augenzwinkern zu einem unvergesslichen Theaterabend werden. Die Geschichte über den Oberkellner Leopold, der so unsterblich in die Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber verliebt ist, besticht durch kuriose Figuren, Wortwitz und Lieder, die fast jeder kennt. Ein Abend, der beste Unterhaltung verspricht!

Außerdem gibt es 2018 eines der zur Zeit meistgespielten Stücke der Gegenwart auf der Bühne im Innenhof der romantischen Genovevaburg: „Terror“. Die Zuschauer nehmen live an einer „Gerichtsverhandlung“ teil, in der die zutiefst philosophische Frage gestellt wird, ob man Menschenleben opfern darf, um andere zu retten. Das Besondere an diesem Theaterstück ist, dass die Zuschauer selbst am Ende entscheiden, wie das Urteil ausfällt. Ein hochbrisanter und aktueller Theaterabend, der tief berührt und lange nachhallt.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es unter der Telefon-Nummer: 02651 / 494942 oder bei Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, Mayen, - E-Mail:

tickets@touristikcenter-mayen.de