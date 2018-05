Frauen fahren nach Mainz

Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt lädt alle interessierten Bürgerinnen aus dem Kreis Vulkaneifel zu einer Fahrt für Mittwoch, 20. Juni, in die Landeshauptstadt ein. Die Besucherinnen aus der Vulkaneifel erwartet ein abwechslungsreiches und informatives Programm: Auf dem Programm steht der Besuch des ZDF, ein gemeinsames Mittagessen, ein Gespräch mit Astrid Schmitt und die Teilnahme an einer Plenarsitzung. So können die Frauen den Landtag hautnah erleben, indem sie Live-Einblicke in eine Plenardebatte bekommen. Die Fahrt startet in Gerolstein um 7 Uhr und ab 7.15 Uhr in Daun. Interessierte können sich bis Freitag, 8. Juni, im Bürgerbüro der SPD-Landtagsabgeordneten, E-Mail as@astrid-schmitt.de, Telefon 06595/900453, melden.