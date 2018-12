Das Unternehmen Complero, das seinen Sitz in Kelberg hat und veralteten Kontaktdaten den Kampf ansagt, hat in diesem Jahr gleich zwei Preise gewonnen.

(red/sts) Was Auszeichnungen und Preise angeht, kann sich das noch junge Unternehmen Complero in diesem Jahr nicht beschweren. Denn es gewann zum einen den Preis „Gründer des Jahres“ der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern, der Hochschule Kaiserslautern und der Science and Innovation Alliance Kaiserslautern, dotiert mit 3000 Euro.

Zudem sind Tobias Hamann und Steffen Schneider unter den besten drei Existenzgründern des Kreises Junger Unternehmer der Region Trier (KJU) ausgezeichnet worden, verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro.

Was tut Complero? Kontaktdaten sind häufig veraltet: Ein Umzug, eine neue Handynummer – und die wenigsten Freunde und Bekannte werden darüber informiert. Da schafft die Firma Abhilfe. Kontaktdaten werden automatisch aktualisiert und können verwaltet und für andere freigegeben werden. Bei Änderungen wird das eigene Telefonbuch direkt aktualisiert.

Die Künstliche Intelligenz hinter Complero weist den Nutzer darauf hin, bei welchen Kontakten potenziell veraltete Daten hinterlegt sind, sodass diese direkt aktualisiert werden können. Eine Chance für Unternehmen, aber eben auch für Privatpersonen, die es aufgrund der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) ermöglicht, genau zu entscheiden, wer Zugriff auf welche Adressdaten hat. Mit dieser Lösung haben die beiden Complero-Gründer, die Jury des „Gründer des Jahres“-Preises überzeugt.

Wer führt Complero? Gegründet worden ist die Firma von zwei Studienfreunden, Steffen Schneider aus Kelberg und Tobias Hamann aus dem Üdersdorfer Ortsteil Trittscheid.

Während ihres Studiums an der TU Kaiserslautern stellten die beiden immer wieder fest, dass der Umgang mit Kontaktdaten eigentlich so gar nicht in die heutige digitale Zeit passt. „Unsere Kommunikation ist komplett auf die Online-Welt ausgerichtet. Wie wir unsere Kontaktdaten verwalten, fühlt sich jedoch eher nach Steinzeit an“, sagt Steffen Schneider.

Nach der Gründung im Oktober 2017 haben sich nun mittlerweile weitere Investoren an dem Unternehmen beteiligt. Das freut die Gründer aus der Vulkaneifel: „Wir sind beide aus der Eifel und hier tief verwurzelt. Unsere Familien und Freunde leben hier und sie geben uns den Rückhalt, den wir für die Gründung brauchen. Da unsere Kunden auf der ganzen Welt verteilt sind, können wir unsere Technologie genauso auch in der Eifel umsetzen. Es macht uns stolz zu sehen, wie die Vulkaneifel als Technologie- und Dienstleistungsregion wirtschaftliche Stärke beweist.“