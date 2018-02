(Nicht) närrische Wandertage

Wer dem Fastnachtstrubel entkommen möchte, für den hält der Eifelverein, Ortsgruppe Daun, mit den „Närrischen“ Wandertagen in der Vulkaneifel von Samstag, 10., bis Montag, 12. Februar, ein Angebot bereit.

„Jetzt geht’s los“ zum Staatsforst Daun und den Dauner Maaren ist das Motto am Samstag. Es geht über Vulkaneifelpfade und örtliche Wanderwege. Am Sonntag wird die Tour „Oh, wie ist es schön“ an Denkmälern, Kapellen und Sauerbrunnen vorbeiführen, ins wildromantische Liesertal mit seinen ehemaligen Mahlmühlen. Nach einer Einkehr geht es mit dem Bus zurück. Am Rosenmontag führt die Wanderung „Am Rosenmontag bin ich“ vom Gemündener Maar, die Lieser entlang, zum Winkelbachtal hinauf zum „Eifelblick“ und vorbei am Dronketurm zurück.

Alle Routen sind laut dem Verein zwischen zwölf und 15 Kilometer lang und gespickt mit attraktiven Aussichtspunkten. Treffpunkt ist jeweils um 9.30 Uhr an der GesundLand Tourist Information Daun.

Anmeldung und Informationen bei Wanderführer Winfried Balzert unter Telefon 06596/961930 oder per E-Mail an

vulkaneifel-wanderfuchs@t-online.de