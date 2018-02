Obwohl die eisigen Temperaturen es derzeit noch nicht vermuten lassen, steht der Frühling bereits in den Startlöchern. Das nehmen die Mitglieder des Eifelvereins zum Anlass, sich zu treffen.

Die Frühjahrstagung der Ortsgruppen in der Vulkaneifel ist am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr imGasthaus „Em Backes“ in Wiesbaum-Mirbach, Kapellenstraße 2.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Anfragen und Mitteilungen aus den einzelnen Ortsgruppen, aktuelle Themen aus dem Bereich des Hauptvorstandes und die Nachwahl eines Fachwarts.