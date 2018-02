Eifelverein wandert an der Kyll

Zwischen Mürlenbach und Densborn hat sich die Kyll ins Eifelgebirge eingeschnitten. Eine mittelschwere Wanderung am Sonntag, 18. Februar, führt durch diese Gegend.

Der Rundweg beginnt am Bahnhofsvorplatz in Mürlenbach und führt zur Betradaburg und weiter nach Densborn.

Der Eifelverein Üdersdorf trifft sich um 13.30 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Die Gruppe fährt in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt. Die Strecke ist 9 km lang und dauert etwa 3 Stunden. Der Wanderführer ist Volker Herrmann.